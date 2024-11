Pérez-Reverte se fija en un detalle de lo que hizo Felipe VI en Valencia y que ha pasado desapercibido

"Me gustó mucho lo del rey". Ha dicho de forma clara Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero cuando ha hablado de lo ocurrido este domingo en Paiporta durante la visita de los reyes de España, de Pedro Sánchez y de Carlos Mazón.

"¿Viste que no se agachó? ¿Te diste cuenta del detalle? Hay un momento que dice no, tal, se quita el paraguas y se acerca, mientras al otro se lo llevan él se acerca y no se agacha. Siempre estuvo todo el rato erguido. Ese tipo de detalles...", ha dicho el escritor sobre la labor del rey.

Después, Pablo Motos le ha pedido a Reverte que comente uno por uno el papel de cada uno de ellos en los altercados. "No me metas en jardines, cabroncete", le ha espetado. Pero vaya si se ha metido.

"Sánchez estuvo Sánchez", ha empezado diciendo. De la reina Letizia ha dicho que "ha aprendido mucho estos años" estuvo "muy bien" y el rey, al que ha llamado "el rubio alto", ha dicho que "estuvo superior".

"Por ese temple. Esa serenidad, esa manera, ese valor, porque se la jugó. Esa manera de dar la cara, de ser honorable fiel al papel que desempeña. No era él, era el Estado español, que es muy importante. Estuvo erguido, honrado y lo mejor que pudo dadas las circunstancias", ha comentado.

Sobre, Mazón ha dicho que estuvo "escondido detrás": "Resultado: un rey notable en mi opinión, templado, valiente y haciendo su trabajo, por lo que cobra un sueldo, y unos políticos miserables pagando las consecuencias".