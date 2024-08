Pide una botella de agua en un bar y lo que le ocurre es para reflexionar hacia dónde vamos

La usuaria de TikTok @andreachiniii ha provocado una oleada de indignación al contar lo que le hicieron en un bar de Barcelona tras pedir un botellín de agua.

En un vídeo grabado en la propia terraza del local, la joven explica: "Voy con mis amigos a tomar algo y no me dejan sentarme por querer consumir un agua. Que si es menos de cuatro euros no me puedo sentar, que no me ponen una silla".

"Llevamos aquí 10 minutos esperando. Pues nada, que si quiero una Coca-Cola no me siento", insiste la usuaria.

"Me dice: '¿Qué quieres?' Digo un agua. Me dice: 'Pues no, de pie'. Nos hemos tenido que ir porque queríamos un agua y dos Coca-Colas, prosigue antes de mostrar cómo uno de sus amigos ha entrado a agarrar una silla y el dueño del local se la ha negado mientras aseguraba: "Si no te gusta chao".

La situación recuerda a otras que han denunciado usuarios en otras redes sociales tras sufrirlas en Madrid. Por ejemplo, el tertuliano Javier Gállego contó indignado la experiencia que tuvo al pedir un café en un establecimiento muy cercano a la Gran Vía de la capital.

"Decidí tomarme un café con leche en una de las terrazas de la Plaza de Santo Domingo, al lado de la Gran Vía. Y cuando vino el camarero me preguntó y le dije un café con leche, por favor. Y me contestó muy serio que ya no servían a esa hora café con leche porque es la hora de, o las bebidas, o la cena para turistas", relató.