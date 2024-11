Pide un café con leche y un mollete en un bar del centro de Málaga: el precio es, para muchos, un problema mayor

Los precios en muchos locales en el centro de las ciudades son cada vez temas más comentados. Tomar un simple café al usuario @BarriosMalaga le ha salido casi por un ojo en un bar del centro de Málaga y ha querido compartirlo. Muchos usuarios han señalado un problema mayor.

"No me toques el mollete. Café a 3,95 euros y mollete a 6,90 euros. Esto se desmadra, esto es Málaga", ha comentado la particular cuenta en un tuit de la red social X, antes conocido como Twitter.

Tal y como ha enseñado en el ticket, el precio total por dos cafés y dos molletes ha sido de 21,80 euros. La imagen ya ha sido vista más de 50.000 veces y ha cosechado cientos de 'me gusta' (y subiendo como la espuma). Lo que más ha destacado han sido los comentarios: "Yo voy al centro 'desayunado'".

"Es que el mollete hay que llevarlo de casa, el café es mejor pedirlo sin azúcar, ni sacarina y sin cafeína", ha comentado el usuario @J_Symon de forma irónica. "Cuando ves que lo que antes costaba ocho euros ahora cuesta 22, constatas que tu ciudad te ha expulsado y que ya no es una ciudad, sino un resort", ha respondido el usuario @Juan_Naranjo.