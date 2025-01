Pide un café con oro en el hotel más caro del mundo por 33 euros y casi todo el mundo coincide: "No te tomes eso"

Iván Gálvez, al mucha gente conoce por su nombre de usuario en TikTok, @elviajedeivan, no ha tenido reparos en darse un capricho muy exclusivo: tomarse un café que lleva oro de 24 quilates en el lujosísimo Burj Al Arab, en Dubái, del que dice que es el único hotel del mundo al que le han otorgado la categoría de siete estrellas. Pero lo que en el vídeo se muestra como una experiencia llena de glamour, ha acabado desatando la imaginación de los seguidores que, entre la incredulidad y la envidia, no paran de comentar lo que ven.

"¡Madre mía, estoy viviendo una realidad paralela"", dice Iván nada más arrancar el vídeo mientras sostiene muy cerca de la pantalla la taza con el café que lleva oro, rodeado por unas vistas espectaculares de la ciudad de Emiratos Árabes. Mientras, este influencer se lanza a probar la bebida que tiene delante y, después, se deleita en la descripción del café que acaba de tomar: "Sabe a gloria, pero yo me voy a comer sobre todo el oro, que es lo caro", dice tras el primer sorbo. Por si esto fuera poco, también le dedica un buen rato al dulce que le han puesto de acompañamiento que, por cierto, también está cubierto de oro: “"Me sabe entre ensaimada y cruasán, o sea, riquísimo".

Aunque el café que se acaba de tomar en Dubái cuesta unos 33 euros, el operativo para hacerlo no es tan sencillo como entrar en la cafetería, pedirlo y sentarse a disfrutarlo. Una seguidor de Iván Gálvez que también ha estado en la cafetería, explica en la parte de los comentarios que para acceder al establecimiento, cada persona debe pagar 55 euros. Y, si por casualidad alguien quisiera completar la experiencia pasando una noche en el hotel, serían necesarios unos 1.500 euros para poder quedarse a dormir.

El vídeo no tardó en hacerse viral, pero no por las razones que Iván esperaba. Muchos usuarios comenzaron a cuestionar la autenticidad del oro. “¿El oro no será un poco tóxico?”, se burló un seguidor. Otro fue más práctico y explicó que probablemente se trataba de pintura comestible: “La hay dorada, plateada, nacarada... Lo que se usa para decorar pasteles. Cuesta unos 4 euros el tarrito pequeño”.

A pesar de las críticas y las bromas, Iván defendió la experiencia con entusiasmo, asegurando que “es el café más bueno que he probado en mi vida”.

Entre risas y comentarios irónicos, el vídeo acumuló miles de visualizaciones. Algunos usuarios cuestionaron el exceso de lujo, mientras otros se preguntaron si realmente merece la pena pagar esas cifras por algo que, al final, acaba en el estómago. Pero lo que queda claro es que el café de oro de Iván ha conseguido brillar, al menos, como tema de conversación en TikTok.