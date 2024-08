Pide un desayuno en Marbella, le traen esto y acaba queriéndose ir de la ciudad

La ironía nunca falta ni falla en el creador de contenido Diego Varjak (@dvarjak) ha enseñado en un vídeo una mañana en Marbella en la que ha pedido un desayuno y el motivo por el que ha acabado queriéndose ir de la ciudad.

"El otro día nos levantamos en Marbella con la peor resaca del mundo y mis amigas me trajeron, decidimos darle una oportunidad, que en la carta ya me estaba engañando porque ponía no se qué de prozak y keta y nada venía con las cosas que decía", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 15.000 'me gusta'.

Él se ha pedido unas tostadas de aguacate con huevo y un café con leche. Una amiga, quien la acompañaba, un café con leche y hielo, mientras que otra del grupo pidió un crepe "que con la pinta que tenía no me esperaba que le cobrasen 30 pavos (euros)".

"Las pajitas eran de cartón, pero la mía justo era de plástico", ha ampliado. Como conclusión, ha razonado que no ve bien pagar 28 euros por un desayuno que "sí que estaba bueno, pero me sentó como una patada en el escroto". "Esta fue una señal para coger mis maletas y pirarme de Marbella ipso facto", ha rematado.

Ha generado cientos de comentarios con opiniones de todo tipo, el primero de ellos también ha triunfado: "Ay, Diego, con la de sitios chulos y baratos que hay en Marbella". "Soy de Marbella y sí, estamos podridos de tanto sitio happy de moda que no vale lo que cobran", ha respondido la usuaria @lolytta17.