Pide que se prohíban este tipo de palabras en los departamentos de RRHH: "Me ponen de los nervios"

El usuario de la red social X Abel Vergara ha publicado una reflexión que está siendo muy compartida en las últimas horas tras dejar bastante clara su opinión sobre algunos de los anglicismos que se usan en los departamentos de recursos humanos de algunas empresas.

"Necesito que se PROHÍBA usar tantos anglicismos en los departamentos de RRHH. No estás hiring, estás reclutando", ha indicado en la primera parte del mensaje que ha puesto en X.

"No tienes un meeting, tienes una reunión. No eres un nethunter, eres seleccionador de personal. Me ponen de los nervios os lo juro", ha asegurado, en un mensaje que suma más de 9.000 me gusta.

En un segundo mensaje, ha aclarado que habla de ello porque él ha estudiado "Relaciones Laborales y Recursos Humanos" y lleva un tiempo viendo ese tipo de términos en algunos de los trabajadores.

"Irónicamente llevo un tiempo echando CV en ofertas de departamentos de recursos humanos, así que si alguno lee esto que sepa que la profesión me gusta, pero que menos postureo no estaría mal", ha señalado.

Puse esto precisamente porque yo he estudiado Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Irónicamente llevo un tiempo echando CV en ofertas de departamentos de recursos humanos, así que si alguno lee esto que sepa que la profesión me gusta, pero que menos postureo no estaría mal😌 — Abel Vergara 🦁🔻🏳️‍🌈🏳‍⚧ (@reyweasley) December 7, 2024

Muchas personas se han sumado a la petición del usuario y las reacciones se cuentan por cientos: