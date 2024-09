Pide un taxi sin conductor en Estados Unidos y hay un comentario sobre España que se repite

La creadora de contenido Marta Rodríguez (@martarodrigzg) ha hecho algo innovador para los españoles y, a la vez, temido por muchos: pedir un 'taxi' sin conductor. La falta de confianza en este tipo de vehículos es evidente al no haber nadie al volante.

"Me costó 18 dólares por 19 minutos de trayecto, diría que incluso más barato que otros coches", ha advertido antes del minuto y medio de vídeo, acumulando 3,4 millones de visualizaciones y más de 300.000 'me gusta'.

"Tengo un poco de miedo porque no sé cómo va a ser eso, me parece muy fuerte que no tenga conductor, estoy flipando", ha expresado como primera impresión al ver llegar al coche. Al subirse, una voz generada por inteligencia artificial le da la bienvenida, incluyendo su nombre: "Buenos días, Marta".

Lo primero que ha sentido es un miedo evidente al no haber conductor, pero el coche ha seguido su ruta. Ha enseñado que incluyen un mapa en tiempo real de la ruta y de los vehículos de alrededor. Además, le han permitido poner música.

"Si eso llega a España, a la semana no tiene ni pantalla", ha expresado un usuario, siendo uno de los comentarios más repetidos.