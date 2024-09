Pide una tostada con jamón y lo que le sirven le indigna a él y a casi todos los que ven la foto

Ir a comer o a desayunar a un bar que no se conoce es como abrir un regalo: no sabes si lo que te vas a encontrar dentro te va a gustar o no. Por eso, en las redes sociales abundan los ejemplos que arrasan por la buena calidad y el buen precio de algunos locales, pero también las quejas por el escaso producto y el alto precio.

De esto último ha dado buena cuenta el usuario de Threads jorgezago_, que ha subido a esa red social una foto del plato que le sirvieron en un bar después de pedir una tostada con jamón.

En la imagen se puede ver, efectivamente, una tostada y sobre ella han colocado lonchas de jamón, pero en cantidad tan limitada que deja muchas zonas sin cubrir por las que se puede ver perfectamente el pan.

Al lado, eso sí, le han colocado una tarrina de lo que parece tomate, o salmorejo, y un poco de aceite de oliva. El usuario, en respuestas a algunos usuarios, ha confirmado que se quejó y que la cantidad de jamón que le sirvieron es "una vergüenza".

Otros han subido fotos de lo que les sirven a ellos cuando piden el mismo plato y lo cierto es que la comparación duele.