Pitingo lanza una comentada opinión sobre Iker Jiménez 

El cantante Pitingo ha hablado en unos términos sobre Iker Jiménez, en medio de las polémicas que rodean al presentador en los últimos meses, que están provocando numerosas reacciones.

Todo ello después de que Jiménez asegurase que muchos medios que le han criticado por difundir el bulo de que en el parking del Centro Comercial Bonaire había muchos muertos se 'comieron' este jueves la falsa noticia de que un helicóptero se había estrellado contra la Torre de Cristal de Madrid.

Fue la agencia EFE quien publicó esa información por error y numerosos medios lo replicaron. "Es curiosa la lista de medios donde me han dado más palos que a una estera, y me da exactamente igual, que lo han publicado", se ha quejado Jiménez.

"Pero tranquilos, amigos, para mí ha sido una equivocación, no es un bulo. No hay ningún interés detrás. Yo estoy con vosotros, no tengo ningún problema", ha asegurado el presentador, que ha insistido en que él no va a "pedir cabezas de nadie".

Tras ello, Pitingo ha salido en defensa de Jiménez: "Fuerza 💪🏽 estamos y estaremos ahí siempre, somos muchos a los que han querido cortarnos la cabeza pero no pueden ni podrán, que ahorren muchos que esto es una carrera de fondo y el que está siendo malo lo pagará tiempo al tiempo".