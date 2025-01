Plantea esta nueva forma de caminar por la calle y se lleva todos los aplausos

El usuario de TikTok Marc Illescas (@marc.illescas) ha subido a su cuenta de TikTok una reflexión sobre cómo caminar por la calle que ha sido aplaudida por los usuarios de la red social.

"Iba caminando por la calle y me he chocado de frente con una señora", ha comentado el tiktoker al inicio del vídeo. Un incidente que le ha hecho plantearse la necesidad de establecer en la sociedad una nueva forma de transitar el espacio público.

"Yo sé que puede sonar una puta chorrada pero deberíamos normalizar caminar por la derecha. A la dirección que yo vaya me pego a la derecha. Entonces, si yo voy caminando recto, voy pegado a la zona de la derecha", ha explicado el usuario.

"¡Deberíamos normalizar eso! Tengo entendido que lo hacen muchísimo en Japón, pero aquí es que somos retrasados, tío", ha concluido el creador de contenido, en tono quejicoso.

"Menos mal que no soy la única que piensa eso, siempre digo que la gente no sabe circular por las aceras"; "Antiguamente eso se enseñaba en casa y la escuela. Se camina, siempre por la derecha y cuando no vas por tu derecha debes bajarte y dejar pasar. ¡Educación y civismo!", han comentado algunos usuarios, dándole la razón a Illescas.