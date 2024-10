Pocos han sido más claros que Ismael Serrano al hablar de Nacho Cano: se le entiende todo

El músico Ismael Serrano ha ofrecido una entrevista en el diario El País en la que ha sido preguntado sobre el peaje por posicionarse políticamente y no ha dudado en dedicar unas palabras sobre el compositor Nacho Cano.

Al hablar de las redes sociales, ha asegurado que estos espacios "alimentan nuestros prejuicios, nuestros sesgos ideológicos, y con la Inteligencia artificial, cada vez lo falso va a ser más indistinguible de la realidad".

"Estamos abocados a que la realidad sea una opción, la que la gente elija creer según su sesgo ideológico, y eso me parece terrorífico", ha razonado el músico, antes de hablar de su decisión de seguir usándolas.

Ismael Serrano ha reconocido que él ha valorado irse de las redes, pero cree que "sería asumir la derrota y no me resigno". "Es una forma de no dar la batalla por perdida", ha señalado.

"Cuando discuto con un troll, no lo hago para convencerlo, sino para demostrar que se puede hablar, que soy una persona razonable en contra del prejuicio de la otra. Nunca señalo a políticos. Ni a artistas", ha defendido.

Tras ello, el músico ha hablado de los ejemplos de Nacho Cano o José Manuel Soto. "No señalo a Nacho Cano, o José Manuel Soto, por ejemplo, que son artistas de derechas y tienen todo el derecho a expresarse políticamente, aunque lo hagan en mis antípodas", ha justificado.

"Discutiré con ellos y haré lo posible para que su forma de ver el mundo no se imponga, pero no los señalo", ha sentenciado Ismael Serrano. También reconoce que es inevitable que pierda público por su posicionamiento político. "Si intentas gustar a todo el mundo estás en un empeño estéril y absurdo y acabas no gustándole a nadie porque no tienes personalidad", ha añadido.