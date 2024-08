La Policía Nacional avisa: si respondes a esta llamada, puedes tener un disgusto

Los números que no deberías marcar si no quieres llevarte una sorpresa en la factura.

La Policía está advirtiendo a lo largo de esta verano de la nueva estafa que capta a sus víctimas a través las redes sociales y por mensajes de texto. Su estrategia para engañarlas se basa en ofrecer dinero fácil a cambio de realizar distintos trabajos por las plataformas digitales. Son tareas sencillas como dar visualizaciones a videos o promociones a los que tendrán simplemente que hacer un comentario favorable o darle a like.

Cuando la víctima ha hecho su trabajo, le mandan un último paso para poder cobrar la cantidad de dinero acordada, darse de alta en determinadas plataformas digitales que los propios estafadores gestionan. A través de éstas solicitan transferencias económicas que les serán devueltas junto a las comisiones obtenidas a cambio del trabajo realizado.

Las víctimas no se dan cuenta del engaño, ya que en un principio les llega el importe total del dinero como ganancias. La estafa está en que una vez ganada la confianza de las mismas, solicitan transferencias de importes cada vez mayores, amenazándolas con no cobrar sus comisiones o recuperar el dinero invertido si no las realizan. A partir de ese momento, la víctima pierde la comunicación con la supuesta plataforma y se queda sin el dinero invertido.

Para evitar ser víctimas de estos fraudes la prevención es el arma más eficaz. Tal y como recogen en Europa Press la Policía ha dado varios consejos para que los ciudadanos no caigan en este tipo de estafas. Según el cuerpo, es importante realizar comprobaciones previas sobre la plataforma, requerir a la plataforma para poder establecer contactos personales en oficinas o despachos de la empresa asesora y desconfiar de importantes beneficios por inversiones mínimas de dinero.