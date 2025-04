Cómo evitar los aranceles de Trump: aquí algunas marcas europeas y españolas para sustituir productos americanos

El creador de contenido @lajotaroja ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok dando opciones de marcas y productos europeos para sustituir los productos americanos y así evitar los aranceles de Trump.

"Ahora que Donald Trump ha puesto aranceles a todo, aquí van mis recomendaciones de productos americanos que podemos sustituir por algunos españoles o europeos que están de lujo", ha comenzado el tiktoker el vídeo.

"Para empezar, el mejor sustituto de la Coca-Cola se llama Fritz Cola. Es una bebida que está hecha en Alemania, y yo que he vivido tres años allí os puedo decir que está buenísima. Además, mucho más natural y más buena en todos los sentidos que la Coca-Cola", ha recomendado el español.

"El ketchup Heinz. ¿Heinz de qué? Aquí de toda la vida el ketchup Orlando. Las cosas Orlando, que son marca España y está muy bueno. Yo qué queréis que os diga, a mí el ketchup Orlando me gusta mucho. Y el tomate: Orlando. De toda la vida el tomate ha sido Orlando vaya, el tomate frito", ha asegurado el tiktoker.

"Nike. Ni Nike, ni nada. Aquí la marca que se lleva es Múnich, que es española. Tiene ropa deportiva, calzado y está estupendamente, la recomiendo también a todo el mundo", ha manifestado el creador de contenido.

"Se acabó Netflix, ahora todo el mundo nos tenemos que pasar a Filmin, que además tiene las mejores promos, han hecho las mejores cosas con María Patiño, con Karla Sofía Gascon... son literalmente maravillas, es que no tienen nada que envidiarle a Netflix", ha matizado @lajotaroja.

"Adiós a las Converse. Ni Converse ni leche frita, ahora nos pasamos a las Superga, que son italianas, que son de nuestros vecinos", ha afirmado el creador de contenido con seguridad.

"El Amazon Prime no, no, no. Nos pasamos a una española, como tiene que ser: Movistar Plus. Española de toda la vida con sede en Madrid, como tiene que ser", ha apuntado el tikoker.

"Luego lo que más me va a doler a mí es tener que deshacerme del WhatsApp, aunque bueno, por ahora sigue siendo gratis, pero igual tenemos que pagar como querían en un momento antiguo", ha anticipado el español.

Al imaginarse esa situación, también se le ha ocurrido una posible solución. "Entonces, la propuesta es Element, que es de Reino Unido. Pero como tienen el Brexit yo tampoco sé si ahora van a querer ser Europa o no, a saber qué pasa", ha reflexionado @lajotaroja.

"Cantabria Labs tiene una cosmética increíble, de lo mejor que puedes encontrar y muy recomendada por dermatólogos"; "Fritz Cola a parte de estar buenísima es vegana"; "Joma como marca deportiva que además patrocina a muchas selecciones de atletismo", han comentado algunos usuarios.