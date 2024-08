Pregunta por las calles de Madrid cuál es el edificio más feo de la ciudad y hay un claro ganador

La cuenta de creación de contenido en TikTok conocida como 'Madrid Secreto', que se encarga de contar planes, historias y diversas noticias de la Comunidad de Madrid, se ha lanzado a las calles de la capital española a preguntar a los que pasaban de allí cuál era, para ellos, el edificio más feo de la ciudad.

Hay un claro ganador aunque ha tardado en aparecer. La primera respuesta con la que se ha encontrado, que ha sido de una mujer mayor, ha sido La Torre Negra (Edificio Vallecas 20) del Ensanche de Vallecas: "Me iría al psiquiatra y le diría 'Doctor, abro la ventana y lo veo todo negro'".

El siguiente edificio que han mencionado justo después han sido las Torres Colón y una palabra le ha bastado: "Horroroso". Una joven ha respondido que las Torres Blancas son "feísimas y rarísimas". Otro que ha recibido algún comentario es el Edificio de Mirador, que se encuentra en el barrio de Sanchinarro, al norte de Madrid.

Sin duda, las respuestas más repetidas han sido las Cuatro Torres de Madrid, que ya representan un símbolo en la ciudad y es imposible no conocerlas al visitarla. "No me gustan nada", ha sido el comentario más repetido a la hora de hablar de ellas. El hotel de Puerta América tampoco ha gustado a un par de jóvenes que pasaban por allí: "No voy a decir que no... Es muy feo". El vídeo ha acumulado casi 900.000 reproducciones y 45.000 'me gusta'.