Pregunta por el centro de Madrid este himno español y muy pocos se lo saben

El creador de contenido Carlos ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok Qué opinan por la calle (@queopinanporlacalle) preguntándole a la gente por las calles del centro de Madrid que sigan el estribillo de la canción Tu calorro, de Estopa.

Para muchos esta canción del mítico grupo formado por los dos hermanos catalanes es todo un himno nacional, una melodía que todavía, muchos años después, no deja de sonar en fiestas, reuniones y eventos en distintos lugares del país.

Sin embargo, parece que la gente no tiene tan fresca la letra, ya que ninguna de las personas que ha parado el tiktoker ha sido capaz de completar el estribillo con todas las palabras correctas sin equivocarse.

"Fui a la orilla del río, y vi que estabas muy sola... vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas. En lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria... Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria" es el fragmento que el reportero iba preguntando.

De hasta 11 personas que se han parado a intentar completar la letra, ninguna lo ha hecho de manera totalmente correcta, algo que ha sorprendido mucho a los usuarios de la red social.

"¿¿Perdón, no se saben el himno de España??"; "¿¿Hay gente que no se sabe esa canción?? ¿Cómo es posible ese suceso?; "¡Por favor! Te la canto con puntos y comas... mientras hago el pino", han sido algunos de los comentarios del vídeo, que ya tiene más de 1,7 millones de visualizaciones y 75.500 me gustas.