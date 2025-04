Chista al camarero, éste se queja y acaba interviniendo el dueño para dar una lección de vida

Los camareros suelen avisar de que una de las cosas que más les molesta en el mundo es que los clientes les chisten porque, recuerdan, son personas y no animales. A veces, ese comportamiento acaba terminando mal.

Un cliente se ha quejado en una de las principales plataformas de valoración de la reacción indignada de un camarero cuando le chistó para que le atendiese. "Fui dos veces y no será verdad que vuelva porque los camareros telita", dice esa persona en su comentario.

"Le chisté y le dije 'perdona, pa la cuenta'. No le voy a dar voces y tampoco sé cómo se llama ni me interesa. Muy grosero me dijo que no le chistase y me llamó maleducada, cuando educación ninguna la de él. Y creo que no son maneras. En fin, tres clientes menos", apunta.

Lejos de dejar pasar el tema, el dueño del restaurante ha respondido con toda contundencia: "¿Estás protestando de verdad porque el camarero te llamó maleducada cuando le llamaste chistándole como a un perro?".

"Pues le digo una cosa: si usted está acostumbrada a llamar a los camareros así, aquí no vuelva, gracias. Me parece surrealista que encima usted proteste", remata el hostelero en su respuesta, que ha difundido en las redes sociales la popular cuenta SoyCamarero.

"Regla universal, no llames a un camarero chistando o no te vamos a responder", dice una persona. "A la gente le gusta tratar así a los camareros porque sienten que somos su servidumbre, cuando la verdad es que muchos de nosotros hacemos nuestro trabajo intentando que el cliente se vaya feliz y satisfecho! No hay derecho al mal trato!", exclama otra.