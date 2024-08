Preguntan a Álvaro Martín qué siente con el oro y su réplica es de 10: los periodistas, a carcajadas

El marchista Álvaro Martín ha provocado las carcajadas de los periodistas con la sincera respuesta que ha dado cuando le han preguntado qué se siente al ganar el oro, una medalla que ha logrado en los Juegos Olímpicos junto a María Pérez en la maratón de marcha por relevo mixto.

"¿Qué se siente?", le han preguntado un grupo de informadores nada más acabar la prueba. "A ver... ¡qué cojones voy a sentir! Pues felicidad, estar destrozado, cansado, alegre...".

Luego, tras las risas por su sinceridad, ha subrayado: "No ha sido fácil. Quiero decir, que alguno dirá... bah, pero si iban con distancia. Pues no ha sido fácil, no nos queríamos relajar. Precioso".

"Lo que le comentaba a mi chica. Poder hacer que ella me vea convertirme en campeón olímpico... a mis padres también y a toda la gente que está aquí. Ya no solo por nosotros, por María y por mí, sino también por los compañeros que no han podido competir porque tenemos un gran nivel en la marcha española. Es un triunfo de la marcha, no es un triunfo ni de Álvaro ni de María", ha completado.

Martín ya enamoró a media España hace una semana, cuando ganó otra medalla, en ese caso de bronce. "Y yo soy un tío muy normal, de pueblo, de un pueblo de 6.000 habitantes en el sur de Extremadura, de un club extremeño. Y pensar que puedes ganar una medalla olímpica... pues es todo un sueño y también esperanzador para otros, que dirán: joder, si ese tío es normal, es de carne y hueso", dijo.