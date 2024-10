Preguntan a Antonio de la Torre por los políticos que felicitan a Alcaraz y no a Almodóvar y deja una réplica de Goya

El actor Antonio de la Torre ha hablado con total sinceridad en una entrevista en El País sobre aquellos políticos que felicitan en redes sociales a la selección española de fútbol o al tenista Carlos Alcaraz por sus triunfos y no lo hacen con cineastas como Pedro Almodóvar.

"Desde hace años y probablemente de manera más acusada desde la gala del No a la Guerra de 2003 existe la idea de que la gente del cine somos todos rojos y eso genera una polarización", ha defendido el intérprete malagueño.

Antonio de la Torre ha reconocido que lo ha "asumido". "Estoy entrando en una edad en la que cada vez tengo menos miedo a decir lo que pienso y siento que no hacerlo sería traicionar mis ideas y traicionar el debate público", ha destacado.

"Aunque haya temas delicados. “Cancelar”, por ejemplo, me parece un verbo tremendo. A Kevin Spacey, que ha sido absuelto, lo sacaron de una película que ya había rodado y otro actor rodó sus escenas. Supongo que es el precio para acabar con la impunidad", ha explicado.

Al ser preguntado por las críticas de Vox a los "señoritos" del cine y sus quejas a que reciban subvenciones, Antonio de la Torre ha contestado que "señoritos no somos, subvencionados sí". "Como la industria del automóvil y tantas cosas", ha señalado.

"Pero un estudio de la Spain Film Comission reveló que por cada euro invertido en el cine español se generaba mucho más. Vicky, Cristina, Barcelona, de Woody Allen, rodada en inglés, tuvo un impacto turístico brutal en la ciudad. El impacto del cine es enorme, también en el imaginario colectivo", ha defendido.

El actor también ha hablado sobre el que cree que es "el gran fracaso" de la izquierda. "Creo que el gran fracaso de la izquierda ha sido no haber sido capaz de fiscalizar lo público porque lo público no se puede defender bien si es ineficaz. El trabajador público que se escaquea contamina al resto, los va quemando. A mí me ha pasado", ha advertido.