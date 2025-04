Preguntan a Bob Pop por Vox y usa una inequívoca frase para definirles: con poco dice mucho

El escritor y crítico de televisión Bob Pop ha dejado una de las frases del día al comentar las actuaciones de Vox en los programas de televisión, sobre todo después de comentar que es importante "dejar de buscar batallas", peleas, triunfos, podios y pensar que hay "un sitio para todes".

"Se ve en televisión, todo son concursos. No existe exhibición, no existe disfrute... Existe competición y a mí eso me aburre que me mata", ha mencionado brevemente en una entrevista concedida a El Diario, con motivo de la publicación de la nueva edición de su primer poemario, De cuerpo presente, lanzado hace casi tres décadas.

Preguntado sobre si hay que dejar a Vox ocupar platós, Bob Pop ha sido bastante claro: "No podemos tener a alguien de Vox para que todos los demás nos enfrentemos a lo que dice: tiene que haber una conversación sobre cualquier asunto y que esa persona dé su punto de vista".

"Dejar que alguien de Vox lance su mitin en televisión es regalarle un espacio público para que haga llegar su veneno, que opinen sobre otras cosas, pero sin soflamas", ha razonado el escritor, añadiendo que convertirlo en un espacio "de espectáculo y de propaganda gratuita" es un riesgo.

La frase del día llega al mencionar que, "si se consideran que son una fuerza democrática más, que se comporten como tal, también en los medios de comunicación".