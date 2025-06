Ayuso dice que Gonzalo Miró tiene "algo personal" contra ella: él no se corta en su respuesta

Cruce de acusaciones entre Isabel Díaz Ayuso y Gonzalo Miró desde los platós de Atresmedia. Si esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguraba en Espejo Público que el tertuliano tenía "algo personal" contra ella, ahora él ha respondido desde Más Vale Tarde.

"Me llama la atención que entre a la guerra con un tertuliano", ha afirmado el colaborador sorprendido. Antes, ante Susanna Griso, Ayuso ha comentado: "Este señor vive todos los días de insultarme en este programa, que puede hacer lo que quiera, es libre, y allá donde tiene la oportunidad. Entonces, como es algo personal que tiene contra mí, por algún motivo que algún día nos explicará, pues poca importancia".

Después de escuchar a Ayuso, Gonzalo Miró le ha dicho que es "una sorpresa" que desde Más Vale Tarde hayan planteado ese tema: "Por un lado me alegro de que se haya dado por aludida porque podía no haberlo hecho".

Unas palabras que dijo en referencia a que en una presentación en el País Vasco dijo que ojalá pudiese hablar en vasco para que quedase claro que "en Madrid somos todos igual de catetos". Aludiendo al desplante de Ayuso en la conferencia de presidentes por el uso del vasco y el catalán.

"Conviene que la presidenta de la Comunidad de Madrid no se monte películas. Si ella fuera farmacéutica no haría referencia a su persona lo que pasa que para mi desgracia es la presidenta de la comunidad en la que he nacido y en la que resido", ha proseguido.

También ha señalado que él es "democrático" y acepta los resultados de las elecciones: "Entiendo que a ella que está en el poder aquí hay que fiscalizarla. Me llama mucho la atención que la presidenta entre a la guerra con un tertuliano porque no me represento a nadie más que a mí mismo y ella, se supone, que a todos los madrileños", ha declarado.