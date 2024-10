Preguntan a Borja Iglesias si le da miedo la extrema derecha y contesta de forma inapelable

Borja Iglesias, futbolista del Celta de Vigo, ha ofrecido una entrevista publicada este sábado en ICON en la que ha hablado de algunos temas de actualidad y no ha dudado en responder a la pregunta de si le da miedo la extrema derecha.

"Quiero defender principios como el respeto, la igualdad o evitar el abuso de poder y el odio. Temo a la extrema derecha porque no tiene límites", ha defendido el deportista gallego.

Borja Iglesias ha defendido que a él no le gusta "que no respeten ciertos valores sociales, o los derechos humanos". "Quiero que quien vote no piense solo en sí mismo, sino también en su comunidad y en quien sufre", ha detallado.

Respecto al debate sobre si los futbolistas deben posicionarse o no, el jugador del Celta de Vigo ha sido rotundo. "Lo importante es que quien quiera hacerlo que lo haga y no se sienta cohibido. Que seas futbolista no significa que no puedas opinar", ha añadido.

"Lo que pasa es que tenemos más responsabilidad, porque tenemos más alcance social. Entiendo que haya algunos que no quieran hacerlo", ha destacado el delantero centro.

Borja Iglesias ha indicado que hay algunas cosas que "a mí de verdad me influyen como ser humano". "Y, para mí, eso es más importante que mi profesión. Ante lo injusto, tomo partido", ha expuesto.

"Por ejemplo, cuando Mbappé se posiciona contra la extrema derecha sabe la repercusión que tendrá. Es una persona privilegiada. Si se posiciona tan claramente, al menos escuchémosle con respeto. Él no gana nada haciéndolo. Lo critican por querer ayudar a otros", ha sentenciado.