Preguntan a Carlos Boyero si tiene ganas de ver lo nuevo de Pedro Almodóvar: más sincero, imposible

Pedro Almodóvar ha hecho aún más grande su leyenda ganando el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia con La Habitación de al lado, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore.

En La Ventana, Carles Francino ha querido saber la opinión de Carlos Boyero sobre la nueva cinta del cineasta manchego, con el que mantiene una guerra desde hace años, y si tiene ganas de verla.

"¿Ganas? Literalmente ganas no. Nunca tengo ganas de ver películas de Almodóvar pero sí me han encantado algunas. Cuatro concretamente. Creo que debe de haber hecho 28 y esas 24 restantes les tengo profunda manía a la mayoría", ha señalado.

Ha añadido Boyero que el estilo de Almodóvar de narrar y su universo a él no le llaman la atención: "Ganas no, lo que sí me gustaría es sentarme en la sala y quedarme fascinado y que me provocara sensaciones muy gratas".