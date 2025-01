Preguntan a los extranjeros qué palabras relacionan más con Madrid y hay una especialmente llamativa

"¿En qué piensan los extranjeros cuando piensan en Madrid?". Esa es la pregunta a la que ha tratado de dar respuesta un estudio del Real Instituto Elcano y que ha concluido que la imagen proyectada por la capital "al exterior, poco diversificada y solapada con la de España, se sitúa por detrás de la realidad que reflejan los datos objetivos".

El informe señala que "a comienzos de la actual década" la imagen de Madrid "estaba muy vinculada a los estereotipos inherentes al conjunto de España, sin apenas rastro de elementos propios más allá del Real Madrid".

"La cultura, el entretenimiento y la calidad de vida continúan siendo, al igual que en el resto del país, los ámbitos en los que la percepción exterior de la ciudad es más positiva", dice el documento, que destaca que "se constata cierto déficit general de la 'marca Madrid" lo que "implica la existencia de un margen de mejora reputacional".

El estudio señala que destaca que "los términos más asociados a Madrid por parte de la opinión pública global es la fuerte vinculación establecida con España". De hecho, el término que más citan los extranjeros cuando les hablan de Madrid es precisamente "España" seguido en segundo lugar por uno muy llamativo: "Fútbol".

Precisamente "Real Madrid" es otro de los conceptos con los que los extranjeros más relacionan a la ciudad. En los primeros puestos figuran otros como "toros", caluroso", "comida" o "cultura".

"Resulta significativo que esta cualidad de la imagen madrileña se asemeje más a la de las ciudades orientales incluidas en el informe, donde apenas se aprecian elementos propios diferenciadores del resto del país del que forman parte, que a la del resto de ciudades occidentales donde sí proliferan los iconos y rasgos propios", como por ejemplo "Estatua de la Libertad, autobuses de dos pisos, muro de Berlín, Torre Eiffel, canales".

"A este respecto, 'Real Madrid' es la única mención explícitamente madrileña y, de hecho, es el único club mencionado en el informe a pesar de que otras ciudades incluidas acogen a algunas de las entidades deportivas con mayor exposición mediática del planeta (New York Yankees, New York Knicks, Arsenal, Paris Sant-Germain y Ajax), lo que no hace sino corroborar la fuerte y homogénea vinculación entre el fútbol y Madrid", subraya el documento.