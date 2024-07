Preguntan a Feijóo por el fichaje de Broncano por TVE y acaba diciendo todo esto de 'El Hormiguero'

Alberto Núñez Feijóo se ha estrenado en el mundillo del podcast en Worldcast, el programa de Pedro Buerbaum, empresario y creador de los famosos penes de gofre de Chueca.

En un momento de la charla, donde han tenido tiempo para hablar de Alvise y de empleo ha salido el tema del fichaje de David Broncano por TVE y a pesar de que Feijóo ha avisado que no estaba muy puesto en el tema ha dejado varios comentarios al respecto.

"Ha sido muy polémico ese contrato, de hecho ese contrato hizo dimitir a la anterior directora de TVE, ¿por qué? porque es un contrato multimillonario, creo recordar que son 14 millones de euros por temporada, y después parece ser, porque no he seguido este asunto con detalle, no tiene una cláusula de público objetivo", ha señalado.

Acto seguido ha vuelto a usar la coletilla "parece ser" para hablar de El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3: "Parece ser que se hace en la misma franja horaria de otro programa que tiene millones de televidentes, y que yo fui una vez, es El Hormiguero, y entonces parece ser que va para quitarle audiencia a El Hormiguero. El Hormiguero no recibe un euro de dinero público y usted todo".

Para terminar ha dicho es "reprochable" desde un punto de vista ético y moral y ha puesto el foco en el que el contrato sea "sin condiciones de audiencia": "Es atípico en la tradición de TVE. Los programas si no se ven tienen que sacarse de la parrilla".

"Lo de Broncano desde luego no hay muchos antecedentes en TVE y no tengo nada en contra del señor Broncano. Si le pagan... como usted dice, si le dan un manjar, por qué voy a renunciar a ello. Sobre los directivos y las condiciones del contrato eso es absolutamente denunciable", ha zanjado el líder de la oposición.