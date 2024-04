Preguntan a Ferran Adriá si en España es donde mejor se come y deja una respuesta preocupante

El prestigioso cocinero Ferran Adriá ha dejado una preocupante reflexión, que debería hacer pensar a muchos, cuando le han preguntado si es cierto ese dicho de que "como en España no se come en ningún lado".

En una entrevista en el podcast de Uri Sabat, el chef ha subrayado que, aunque esa frase es "bastante verdad", no se puede generalizar y que hay que ver quién come bien en España.

"En España solo hay un 5% que ganan más de 60.000 euros. Entonces bastante discurso del que estamos haciendo es para este target. El que gana 1.500 euros, ¿qué puñetas le importa dónde hay alta cocina creativa? A no ser que le guste aprender y tal. ¿Qué españoles comen muy bien?", ha preguntado.

"El simplificar... mucha gente se enfada conmigo por esto, porque o hay datos o información o todo podemos hablar lo que quieras. El CIS hizo un estudio, que ya sé que a veces se equivoca, sobre turismo y gastronomía y preguntó cuánto se gastaba la gente en ir a comer. Y más de 70 euros sólo salió el 5%", ha recordado.

"Es muy curioso que hasta 15 euros también había poquísima gente porque, por desgracia, hoy mucha gente no puede pagar un menú diario en un bar. Yo me acuerdo que cuando yo era joven todo el mundo, cualquier trabajador, iba a comer un menú de barrio. Nadie se llevaba el tupper al trabajo. Nadie. Hoy en día, por desgracia, no es así", se ha lamentado.

"Por eso te digo, que los discursos ligados a la alta cocina son complejos porque van ligados a cómo vive la gente y hay que entenderlo", ha insistido.

Adriá ha recordado que, por ejemplo en Barcelona, hay dos restaurantes de los mejores del mundo, pero sus menús valen 300 o 350 euros.

"Ojalá pudieran ir por 30 o 20 euros. Seríamos muy malas personas si hiciéramos las cosas en alta cocina para que solo pudieran ir gente con poder adquisitivo, pero es que las cosas cuestan lo que cuestan", ha señalado.