Preguntan a los gibraltareños qué significa para ellos el día nacional: una mujer se lleva todo el protagonismo

Un 10 de septiembre de 1967, Gibraltar celebró un referéndum en el que su población eligió de forma prácticamente unánime seguir formando parte del Reino Unido en lugar de adherirse a España. Desde ese momento cada año se celebra, ese mismo día, el 'National Day', como reivindicación de su identidad y del derecho a la autodeterminación.

Ha sido el diario Área Campo de Gibraltar quienes se han lanzado a preguntar a los gibraltareños qué significan para ellos un día como este, inmortalizándolo en su perfil de TikTok (@areacampogibraltar).

"Nosotros somos británicos, pero antes que nada somos gibraltareños, amamos España, pero soy llanita y muy orgullosa de serlo", ha comentado una mujer. "Estamos muy contentos celebrando nuestra independencia, queremos seguir siendo lo que somos", ha proseguido otra.

El protagonismo absoluto lo ha tomado una anciana que ha tenido muy claro qué contestar: "Yo nací aquí y aquí me muero. Y que nadie me lo quite porque le doy un bastonazo", ha expresado.

"La soberanía no se negocia", expresó el actual ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. La mujer, decidida, ha suscrito sus palabras: "Qué va, qué va, porque, si no, no te miro más a la cara".