Preguntan a Isabel Gemio si se siente más libre ahora que en la Transición: su respuesta traerá cola

La periodista Isabel Gemio ha visitado el programa que conduce Jenaro Castro en TVE, Plano General, y no ha dudado en contestar a una pregunta sobre si se siente más libre ahora o durante los años de la Transición.

"¿Te sientes libre en este tiempo de democracia que vivimos? ¿O te sentías más antes, cuando la Transición y esa apertura hacia la libertad?", ha cuestionado el comunicador a la presentadora.

Isabel Gemio ha respondido de inmediato a la pregunta: "Yo creo que he sido más libre en el pasado a la hora de decir. Yo hablaba de feminismo con 20 tantos años. Yo decía muchas cosas en mi programa de radio, Noches de Amor, en RNE, muy fuertes. Muy con la gente, muy libres. Siempre me he sentido una persona muy libre", ha asegurado.

Preguntada por la crispación política, la periodista ha señalado que "los que tienen más responsabilidad en esta pirámide social son las autoridades, los gobernantes". "En el Parlamento hay que dar un buen ejemplo. Más capacidad de diálogo, por favor", ha expuesto.

"A mí no me gusta generalizar, porque yo he conocido políticos de toda ideología que se lo creen de verdad. Hay todo tipo de políticos. Pero la capacidad de diálogo se ha perdido en este país. La vida es pacto y ellos deberían hacerlo", ha razonado.

Respecto a la DANA en Valencia, Isabel Gemio ha explicado que "alguna dimisión se debería haber producido". "Si no se ha hecho bien, hay que admitirlo. Puede decir, 'me he equivocado, no he estado a la altura. Me voy'. El verbo dimitir no lo conjugan demasiado los políticos", ha sentenciado.