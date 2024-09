Preguntan a Isabel Preysler por cómo ha cambiado España y responde de una forma que va a traer cola 

La reina de la prensa rosa, Isabel Preysler, ha ofrecido una entrevista publicada este domingo en Yo Dona en la que ha respondido de forma bastante clara a la pregunta de cómo ha cambiado España en las últimas décadas.

"No tiene nada que ver la España de hoy con la de cuando yo llegué en el 71. Estábamos en una dictadura", ha asegurado, antes de hablar de cómo vivió la transición: "Estábamos todos muy orgullosos de lo bien que la hacíamos, de lo bien que lo llevamos los españoles", ha señalado.

Isabel Preysler ha defendido que, por aquel entonces, "éramos el orgullo de todo el mundo". "Yo también me sentía muy orgullosa cuando viajaba por todos lados y me decían 'From Spain! ¡Qué maravilla, qué bien estáis haciendo la transición!", ha contado.

Tras hablar en pasado, la reina de la prensa rosa ha sido preguntada sobre cómo se puede volver a ese orgullo y ella no ha dudado en contestar. "No tengo la menor idea. Ojalá lo supiese", ha explicado.

"Quienes lo tienen que saber son los políticos, que son los que lo tienen que arreglar, no nosotros. Usted y yo no vamos a arreglar nunca nada", ha justificado.

Isabel Preysler ha confesado que ve "difícil" que ese orgullo se pueda cambiar desde la sociedad. "¿Usted cree que se puede arreglar desde la sociedad? No le digo que tenga que ser... (un cambio político) no sé si de mentalidad. No está en sus manos ni en las mías", ha sentenciado.