Preguntan a José Mota por Felipe VI y él deja a un lado el humor para dar esta seria respuesta

El cómico José Mota ha ofrecido una entrevista en el programa de TVE Plano General en la que ha hablado sin ningún tipo de tapujo sobre cuál es la opinión que tiene sobre el rey Felipe VI y la situación política en la que cree que está España.

"Veo crispación y creo que no es bueno. Somos un gran país y tenemos muchas cosas que nos unen y muchas cosas por las que luchar juntos. Veo una polarización excesiva y una crispación innecesaria", ha señalado, respecto a la tensión política.

José Mota ha explicado que "la política nunca me interesó demasiado" y que prefiere "verla desde fuera" y "ser una voz libre, opinar de lo que me dé la gana y pensar lo que yo quiera". "La proximidad al poder me ha dado vértigo", ha expuesto.

El cómico ha asegurado que la principal preocupación es "el paro". "Me parece que es el principal motivo de preocupación, de que la gente no pueda tener un trabajo y pueda realizarse. No es sólo llevar ese sueldo para sacar a tu familia adelante, es la realización personal", ha añadido.

José Mota ha sido preguntado sobre el papel Felipe VI y no ha dudado en revelar qué opinión tiene de él. "Un monarca que ha sucedido a su padre y me parece una persona con mucho sentido común. Hereda, en cierto modo, ese aplomo y esa sensatez de Adolfo Suárez", ha señalado.

El cómico no se ha quedado ahí y, al final del programa, ha propuesto al presentador, Jenaro Castro, que uno de los próximos entrevistados sea Felipe VI. "Veo que traes varios invitados, pero sería un punto que entrevistases al Rey", ha expuesto, antes de imitarle de forma humorística.