Preguntan a Reyes Pla si se siente español y su respuesta rompe los registros de 'me gusta'

El púgil español afincado en A Coruña Enmanuel Reyes Pla (-92 kg) aseguró este jueves medalla para España en los Juegos después de vencer en cuartos de final al belga Victor Schelstraete.

Reyes Pla, que nació en La Habana, está dando mucho de qué hablar después de que en las redes sociales hayan recuperado el fragmento de una entrevista que dio en marzo al periódico DxtCampeón.

En esa conversación, le plantearon: "¿Te sientes español?. Y su respuesta está sumando miles y miles de 'me gusta' ahora: "Soy español, como si hubiera nacido aquí. La gente piensa que no porque soy negro y hablo como un cubano, pero siempre digo 'Soy más español que los españoles porque a mí me conquistó Cristóbal Colón".

Acto seguido le dijeron: "Tardaron unos dos años en darte la nacionalidad, ¿qué te parece que a Ilia Topuria se la concediesen nada más ganar el título de la UFC?".

"No me gustó. Todo el mundo se ha subido a su barco porque ha ganado un cinturón grande, incluso el Gobierno porque él se quejó de que no le recibían. Hay muchos deportistas españoles que han hecho más que Topuria y no les recibió nadie", se sinceró.

Cuestionado sobre si reniega de Cuba, Reyes Pla también fue claro: "Cuando hablo de Cuba yo hablo de mi comunidad, de San Miguel, mi barrio en La Habana, donde me crie y donde está la gente que lo ha dado todo por mí. Lo demás me da igual. Hasta después de irme y nacionalizarme en España no querían dejarme entrar cuando lo pedí".