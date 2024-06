Preguntan a Robe si cree que ahora hay libertad en España: suelta una frase para enmarcar

Europa Press via Getty Images

El músico Robe Iniesta ha respondido con una frase para enmarcar y muy en su estilo cuando le han preguntado si cree que ahora mismo en España hay libertad.

En una entrevista en Rock FM, Robe ha soltado: "Yo creo que hay mucha gente aburrida, que no tiene otra cosa que hacer y a la que quizá no hagan mucho caso en su casa o sus amigos".

"Entonces como ahora hay tantos altavoces para hacerse oír... Porque el otro día oí que había unos fachas que habían demandado hasta a Los Lunnis porque se casaban dos del mismo sexo. Si han demandando a Los Lunnis que es para niños... Pero en general creo que la culpa la tienen los jueces por hacerle caso a esta gente", ha avisado.

"Y, en general, hacerles demasiado caso no lleva a ningún sitio. Pero, claro, como hay mucha gente aburrida, a lo mejor aburrida con sus vidas, como que necesitan hablar de algo. Yo realmente tampoco lo noto mucho. Siempre he dicho lo que he querido", ha asegurado.

"Tampoco tengo ningún interés en estar todo el día dando mi opinión, pero seguramente si la estuviera dando todo el día estaría todo el día igual. No es lo mismo cuando tú eres underground como nosotros que tienes que ir a buscarlo. No es lo mismo tener todos los medios y que todo el mundo sea un altavoz que cuando hay que ir a buscarlo", ha reflexionado.

No obstante, ha insistido: "Pero a mí no me interesa estar todo el día dando mi opinión. Veo que hay demasiada gente a la que le interesa dar su opinión, es como concederse demasiada importancia".

Preguntado sobre si hoy se podrían sacar canciones como Puta o Iros todos a tomar por culo, temas de Extremoduro, Robe ha exclamado: "¡Hombre! Yo creo que sí, joder. La bulla que me han dado a mí.... que tengo una que es Puta y otra que es Golfa. Que es muy machista, es que Robe es muy machista. ¡Tócame los cojones!".

"Hay que entender las cosas. Ahora esta canción la está cantando una mujer [en referencia a Nebulossa], no es machista porque lo ha tenido que explicar que es porque una mujer tiene derecho a hacer esto y lo otro.. Bueno, ya parece que sí, vale. Pero sí han traído cola las cancioncitas. Pero todo hay que explicarlo, todo, todo. No, no hace falta", ha reiterado.