Preguntan a Santiago Abascal si ha escuchado algo de Kiko Rivera y ojo a lo que dice

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tenido una expresiva reacción cuando le han preguntado su ha escuchado alguna vez alguna canción de Kiko Rivera.

Ha ocurrido en una entrevista en el podcast el Vodkast, donde al político le han preguntado qué música suele escuchar y él se ha sincerado: "Escucho poca música".

"A mí me gusta Rocío Jurado, Raphael. La Pantoja también me gusta. Pongo más a Rocío Jurado que a la Pantoja, sí. Pero no tengo un conocimiento musical", ha admitido.

Ha sido entonces cuando le han preguntado directamente: "¿A Kiko Rivera le has escuchado?". Y él ha reaccionado con otra pregunta: "¿Pero canta bien?".

Sin hacer más referencia a Rivera, Abascal ha seguido reflexionando sobre música: "A mí me llaman mucho la atención las voces, de hecho me gustan las canciones en las que escucho la letra, cuando no...".

"Me gustan distintos estilos musicales, me puede gustar escuchar ópera, música clásica... Reggaeton lo escucho en casa por los hijos. ¡Pero si cantan mal! No cantan bien, ponen un tono de voz rarísimo, está como la voz forzada", ha asegurado.

Después de avisar de que él no perrea, ha admitido que hay algunas canciones de reggaeton que le han "puesto" que sí "suenan bien": "Hace poco salió un chico que no me acuerdo cómo se llama y sonaba bien porque era un reggaeton un poco light".