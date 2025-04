Preguntan a Jorge Cadaval (Los Morancos) de qué está harto y es muy claro: da hasta dos nombres propios

El humorista Jorge Cadaval, miembro de Los Morancos, ha sido meridianamente claro cuando, durante un directo en Jerez TV, le han preguntado de qué está él harto.

"¿Yo de qué estoy harto? Del fascismo que tenemos en este momento en el mundo. Me parece un horror los dirigentes que tenemos mundialmente, tanto Putin como Trump como todo ese tipo de gente que no me gusta absolutamente nada", ha asegurado.

"Pero muy harto", ha subrayado. Ante eso, la periodista le ha hecho ver que la situación mundial da "un poco de miedo".

Cadaval ha sido tajante al respecto: "No, no. A mí miedo no me da nada. Pero me gustaría que la gente estuviera muchísimo más feliz y que a todo el mundo le llegaran todas las cosas como le tiene que llegar".

"Porque hay mucha gente que tiene mucha necesidad", ha rematado en una intervención tan breve y rotunda que está provocando un multitud de comentarios, tanto a favor como en contra.

No es la primera vez en las últimas semanas que unas palabras de Cadaval provocan una multitud de reacciones. La anterior vez fue cuando subió un vídeo hablando en gallego en medio de las lluvias incesantes caídas en España.

"Llevamos 17 días lloviendo y se me cambió el acento y todo. Soy gallego, gallego. Los pesqueros en el Guadalquivir están recogiendo percebes aquí en Triana, la plaza del Obradoiro la han puesto aquí porque está lloviendo todo el tiempo", decía.