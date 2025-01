Prepara el examen del MIR en una biblioteca, ve una cámara de televisión allí y lo que hace es de 10

Miles de aspirantes se enfrentan este sábado a los exámenes del MIR. Unas pruebas con las que el Ministerio de Sanidad ha ofertado 11.943 plazas para la Formación Sanitaria Especializada, una prueba de acceso para los graduados en medicina y que supone el examen más importante en la vida de un médico.

Los exámenes serán de tipo test y evaluará a los candidatos que, en función de la nota, podrán elegir la especialidad médica a seguir, Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física, y el hospital en el que quieren formarse.

Algunos medios de comunicación han informado de ello desde las bibliotecas y en una de ellas se ha vivido una escena que está siendo muy compartida en las últimas horas en redes sociales.

Las cámaras de Noticias Cuatro han acudido a uno de estos lugares y han grabado cómo muchos de los aspirantes repasaban hasta el último momento los contenidos que pueden entrar en el examen.

Pero uno de los estudiantes, @vpereztorrado en la red social X, decidió sacar un post-it con un mensaje que resume el sentir de la gran mayoría y que había pasado desapercibido en un primer momento.

La cámara grabó el mensaje: "No puedo más :(". Una frase que no ha dudado en compartir en redes e ironizar que "de aquí a Pekín Express, supongo", en un tuit que suma más de 5.000 me gusta.