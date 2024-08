Preparan el cumpleaños de su madre, esta se va de la mesa y reaccionan así: hay segunda parte

La usuaria de TikTok @lucia.eugena ha publicado un vídeo mostrando que la familia había preparado a su madre una cena de cumpleaños. Sin embargo, ha dado la sensación de que estas pequeñas fiestas no le hacen especial ilusión y se ha levantado de la mesa, dispuesta a marcharse.

"¡Mamá, mamá!", le ha exclamado Lucía, mientras ella ya se iba despidiendo: "Hasta mañana, os quiero". Pero no ha habido forma de convencerla en una primera instancia, así que cuando uno de los camareros ha traído la tarta con la vela, han improvisado de tal forma que han simulado que el cumpleaños era de su tía.

El buen rollo no se había ido de la mesa, después de que sonara la música y que fingieran otro cumpleaños, acabaron convenciendo a la madre para que volviera a la mesa. Así fue hasta que le cantaron el cumpleaños feliz, algo que tampoco le hizo mucha ilusión por la reacción en su rostro: una total cara de póker. Pero el buen rollo no ha faltado nunca en el vídeo, que ha acumulado más de 700.000 visualizaciones y 73.000 'me gusta' en apenas unos días.

"Nos amenazó con que luego no íbamos a entrar (en casa)", ha afirmado Lucía. En un segundo vídeo han enseñado la segunda parte de la celebración, ya de día, donde se le veía un poco más animada. En los comentarios, que ha habido casi 800, muchos comprenden que, en ocasiones, a algunas personas no les hace especial ilusión una fiesta de cumpleaños, cada uno con sus razones.