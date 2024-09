Prueba un desayuno con huevos fritos en Filipinas y el veredicto es demoledor

El fotógrafo y usuario de TikTok @gonzaloazumendiphoto está de viaje en Filipinas por una cuestión profesional, pero se ha llevado el disgusto de su vida al ir a desayunar unos huevos fritos y ha dado un discurso con una mezcla de humor y desolación que está arrasando en la red social.

"Es algo terrible en Filipinas, algo que cada mañana, cuando me levanto, sufro en silencio, sufro esa desazón...", ha afirmado con tono sarcástico (y muy bien camuflado) al principio del vídeo, que ha acumulado ya 10.000 visualizaciones y cientos de 'me gusta' (y sin parar de ascender).

"Siempre pido huevos fritos, y aparte de que el pan, bueno, ya veis...", ha expresado, enseñando que está bastante duro. Se ha quejado de que los huevos no tienen yema. "Es desolador, lo peor que le puede pasar a un ser humano... En fin, alegría, hay que luchar", ha rematado.

Ante los muchos comentarios que ha recibido, ha publicado un nuevo vídeo en el que ha enseñado unos nuevos huevos fritos, esta vez con yema, pero que apenas ha podido mojar en ellas, pues su capa era dura como el acero. "Mirad lo que me he encontrado, esto no es posible, sufro, pero alguien tiene que estar aquí para dar memoria en esta prodigiosa aventura", ha concluido.