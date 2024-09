Prueba el gazpacho por primera vez con 24 años y su reacción trae cola

La creadora de contenido en TikTok @meryrevuelta ha publicado un vídeo en el que prueba, por primera vez, a sus 24 años, el gazpacho, trayendo bastante cola por su reacción. Ha formado parte de una serie de vídeos en los que prueba alimentos que antes no había probado.

Ha enseñado tener una lista bastante larga. Al enseñar la botella de gazpacho, ya ha dejado caer que "le están entrando todos los males" y que le va a costar un poco tener el coraje de probar el primer sorbo y que las comida fría y la bebida caliente no son plato de buen gusto para ella.

Un sorbito le ha bastado para que le entre una arcada y para quitarse el sabor de la boca ha bebido un trago de agua. No se ha rendido y ha vuelto a beber de nuevo, esta vez tapándose la nariz y comiendo un poco de pan para acompañarlo, pero ha sido imposible.

Lo ha tenido muy claro, negando con la cabeza, ha preguntado que "quién, en su sano juicio, se toma esto". "Puede que no esté acostumbrado al sabor, me choca bastante, mi cabeza no lo procesa", ha afirmado.

Ni siquiera ha podido calificarlo, por lo que le ha puesto un "no calificado". Ha revelado, justo al final, el ranking de lo que más le ha gustado de los alimentos que ha probado por primera vez. El aguacate, con un 6,76; el queso brie, 7,75 y el pesto, un 9.