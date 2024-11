Prueba "el peor helado de todo Bilbao": no puede ni acabárselo

El usuario de TikTok Matías S. Zavia (@holaquetalsoymatias) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok probando dos singulares sabores de helado de una famosa heladería de Bilbao.

La reseña empieza fuerte, ya que el usuario ha titulado el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 758.000 visualizaciones y los 22.600 me gustas, como: "Pruebo el peor helado de Bilbao".

"Pruebo el helado de bacalao al pil pil y el de chipirones en su tinta. También hay sabores un poco más normales como kalimotxo o Athletic", ha relatado el tiktoker mientras ha iso enseñando el escaparate de la heladería, en el que se pueden ver un sinfín de opciones.

"Voy a empezar por el de chipirones en su tinta", ha afirmado el usuario, tan solo un segundo antes de dar un tajante veredicto sobre el curioso helado: "Me he arrepentido al primer segundo".

Ahora, le toca el turno a la segunda bola: "El bacalao... No es el formato en el que yo preferiría el bacalao, pero había que probarlo", ha explicado el usuario, quien le ha dado de probar también a su acompañante.

"Tiene trozos de pescado, o sea hay bacalao desmigado, eh", ha comentado la acompañante, justo antes de probar extraña la creación y no poder disimular una sincera cara de asco.

"El de bacalao ha podido conmigo. Lo siento, no puedo terminármelo", ha confesado el tiktoker. "Mira, al final me he venido al Café Iruña a comerme un pincho de mousse de jamón", ha concluido Matías.

"¡Esos helados no son para comer así! Son para añadir a platos SALADOS, rollo gambas al ajillo con helado de bacalao al pilpil. Sí, suena raro, pero más raro es comérselo a palo seco", ha explicado un usuario en la sección de comentarios.

"Que recuerdos y que malos estaban. En mi caso pedimos el de jamón y el de bacalao. Y la chica que nos atendió puso cara de circunstancia y nos pregunto varias veces si realmente los queríamos"; "El peor que hay ahí es el de jamón, es como pegarle un mordisco a un bloque de sal, terrible. Pero el de kali en cambio está increíble, te lo recomiendo", han añadido otros usuarios.