Prueba por primera vez un aguacate, pone estas caras y acaba dándole una nota inesperada

La usuaria de TikTok @meryrevuelta ha publicado un nuevo vídeo de su serie en la que prueba nuevos alimentos, que nunca antes había degustado. "Probando alimentos por primera vez con 23 años", asegura.

Ahora le ha tocado el turno del aguacate. Tras coger uno, la joven le enseñan cómo lo tiene que abrir y cómo lo tiene que cortar para comérselo. Al principio pone cara de asco, como vaticinando que no le iba a gustar.

"Voy quitarme paranoillas mentales", indica. Ahí es cuando lo prueba y casi le sale una arcada. "Es como baboso. No sabe a nada y la textura es", añade, mientras al principio pone caras de no gustarle.

Entonces, le dicen que los pruebe con nachos y con limón. Ahí comienza a cambiarle el rostro y comienza a gustarle. "No me desagrada tanto como pensaba que me iba a disgustar", valora.

La joven finalmente ha tenido que ponerle nota al aguacate y se ha mostrado sorprendida hasta el punto de valorarlo con un 6,75.