Publica un libro y echa cuentas sobre los beneficios después de vender solo 270

Ariadna Arias, escritora y creadora de contenido en TikTok con el usuario @aria_dna.arias, ha decidido compartir las cuentas reales de su aventura literaria, porque, según parece, escribir no solo es un arte, sino también una manera de comprobar que la pasión no paga facturas. En un vídeo que ya acumula casi 23.000 visualizaciones, Arias desglosa lo que ha ganado con las ventas de su libro La vida es una mierda y luego te mueres, dejando claro que el título no es casualidad.

"He vendido 270 ejemplares de mi libro. ¿Cuánto dinero he ganado? Lo que he ganado ha sido bastante poco", dice con la claridad de quien sabe que el glamour literario es, en realidad, un mito. De esos 270 libros, 240 se vendieron por Amazon, pero 205 de ellos fueron totalmente gratuitos porque, ¿qué mejor manera de enganchar lectores que regalándoles el trabajo de meses? Por esas ventas, Arias se embolsó 50 euros.

Las ventas directas fueron un poco más rentables: 30 libros vendidos en Instagram, cobrados en efectivo y sin descuentos promocionales. "De esos he ganado 90 euros netos", comenta. En total, sumando todos los esfuerzos, su debut literario le ha dejado unos generosos 140 euros en el bolsillo. Eso sí, con gastos de impresión, envíos y comisiones de las plataformas, más de 100 euros han volado. ¿Balance final? Casi para un café y un cruasán en un par de semanas.

Arias, sin embargo, no pierde la perspectiva. "Mi objetivo no era hacerme rica con este libro, sino compartir mi mensaje y mi experiencia. Saber que he conectado con más de 270 personas vale mucho más que cualquier cifra", asegura con optimismo. Porque si algo tiene claro esta autora es que conectar con la audiencia es el verdadero premio, aunque ese premio no venga con ceros al final.