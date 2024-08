Le critican por llevar una pulsera con la bandera de España y se corona con su respuesta

La usuaria de TikTok @probandoconk está arrasando en esa red social tras explicar la razón por la que su novio, italiano, lleva una pulsera con la bandera de España. Y todo ello después de que haya recibido multitud de críticas por ese motivo.

"Cuando me criticáis la verdad es que me da igual, pero esto no me gustaría que se malinterpretara, así que, por favor, enseña la pulsera tan polémica que lleva mi novio. ¿Puedes explicar por qué la llevas?", pregunta.

El chico bromea: "A ver, porque me fui a comprar churros y el tío no tenía cambio y me dio una pulsera". "No, dilo, pero te gusta", dice ella. Y él lo explica: "A ver, me gusta la bandera de España".

"Él es italiano y creo que, como nos ha pasado a la mayoría, cuando te vas de viaje a algún sitio, te vas a vivir una experiencia. Por ejemplo, él vive aquí cuatro años en España, pues le gusta España y entonces se compra la pulsera, un llavero, una camiseta", señala la usuaria.

"Yo, por ejemplo, tengo una camiseta de Italia porque he estado allí, me gusta. Tengo amigos que han vivido allí y se han hecho un tatuaje de la bandera. Entonces él lo lleva como en plan... me gusta España, vivo aquí, me encanta y me compro la pulserita", insiste ella.

Según señala, ella le explicó "todo lo que podía generar esta pulserita" y reflexiona: "Entonces es una pena que tengamos que ir con cuidado de si llevamos la pulserita o no la llevamos".

"Te la vas a quitar, ¿no?", pegunta. Y su novio es tajante: "No, es que me gusta, ¿por qué me la voy a quitar?". "Te van a decir más cosas", le anticipa ella. "Que me las digan, no me interesa", zanja él.

"Él me dice: 'Soy italiano y lo van a tender'. Y digo: 'No lo van a entender'. Y efectivamente ya la gente...", se lamenta la usuaria.