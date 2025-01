Quiere pagar tres cosas con un billete de 50 euros en Mercadona: la cajera se percata de un detalle y lo cuenta luego

La usuaria de TikTok @claaudiapaulaaa trabaja de cajera en Mercadona y ha dejado una publicación que está logrando mucho éxito en la red social china con más de 14.000 'me gusta' en unas semanas.

Ha desvelado la empleada algunas de las situaciones unas habituales, otras no tanto, que ha vivido con clientes del gigante valenciano y algunas de ellas son para ponerlas en un libro.

La más llamativa tiene que ver con un cliente que quiso pagar la compra, de unos tres euros, con un billete de 50. Ella le dijo que si no tenía un billete más pequeño y esta persona dijo que no y que se lo cambiase a su compañera "que yo no tengo más".

Pero este cliente no se percató de un detalle que ella misma ha desvelado: "Tiene el monedero lleno de monedas". Esta no es la única situación que ha contado en TikTok: comentarios sobre el cierre, un "me pongo por tu caja para que no te aburras", un "mira qué chica tan guapa y que solita está en la caja...".

Con las bolsas y con la mala educación de la gente también ha tenido algún que otro contratiempo: cuando dice que la bolsa son 15 céntimos le responden "madre mía el dinero que tiene Tito Roig ya podrían ser gratis" cuando en realidad es una normativa.