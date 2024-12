Quique Dacosta se pronuncia sobre la hamburguesa de Dabiz Muñoz para Burger King

El cocinero Quique Dacosta, uno de los chefs más prestigiosos de España, ha acudido al programa En clave de Rhodes, de la Cadena SER, donde ha hablado de gastronomía con el pianista, pero no solo de la alta cocina, sino tamnién de la normal y corriente.

En un momento de la entrevista James Rhodes le ha preguntado sobre el comentado menú del chef de DiverXo, Dabiz Muñoz, en el Burger King. Estas hamburguesas, denominadas King Dabiz, se vendieron durante varios meses en los locales de la compañía de comida rápida.

Además, las hamburguesas, ideadas por el presitigioso chef madrileño, fueron criticadas por varios cocineros de alta cocina que consideraban que Muñoz no debería haber accedido a diseñar una hamburguesa para esta cadena.

"Ahora todo el mundo puede entender que puedes aspirar a ser un chef con tres estrellas Michelin y que hay galas", estaba diciendo Dacosta sobre el reconocimiento del oficio de cocinero, cuando Rhodes le ha cortado para mencionar el menú de Muñoz, cocinero que cuenta con tres de esos prestigiosos galardones.

Así, sobre este tema, Dacosta ha dicho que "son consecuencias de todo ese reconocimiento social" con el que cuentan ahora los cocineros. "Creo que podemos estar de acuerdo o no con hacerlo o no hacerlo. Yo respeto todas las decisiones de cada uno de mis colegas siempre y cuando no hagan el mal a la gente", ha indicado.

En ese momento Rhodes ha apuntado: "A mi me da un poco de grima esto". Ante esto, Dacosta ha añadido que entiende que Muñoz aporta una mejora a la empresa y que así consigue algún tipo de avance "culinariamente hablando".