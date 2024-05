Ramón Espinar le dedica este mensaje a Felipe González tras lo que dijo sobre Zapatero en 'El Hormiguero'

Ramón Espinar ha dedicado unas palabras rotundas al expresidente del Gobierno, Felipe González, después de lo que dijo durante su visita a El Hormiguero sobre el exlíder del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero.

Horas antes de que González acudiera al programa que dirige Pablo Motos, el que fuera senador y diputado de Podemos aseguró que "hay dos formas de hacerse mayor". "Una es generosa y otra no", señaló en Más Vale Tarde.

"Yo creo que Zapatero es un tipo que le está agradecido a la vida porque le han dejado liderar su partido, le han elegido, le han querido, le han apoyado y quiere devolver eso con lealtad a sus ideas, a su partido y a su gente", explicó.

"Lo digo de otra forma. Todo el que ha pasado por política tiene dos formas de salir. Diciendo, 'me he tenido que ir con lo que yo he dado al país', y los que se van diciendo, 'muchas gracias por haberme dejado, durante un tiempo, ser la voz de mucha gente'. Yo me identifico mucho con esta actitud de Zapatero", justificó.

Felipe González, al que no nombró en ningún momento, habló horas después de Zapatero. "El PSOE, en parte, lo reconstruí yo. La primera vez en 140 años de historia que ganó con mayoría clara, una y otra vez. Zapatero ha hecho un gran esfuerzo en las elecciones gallegas y el esfuerzo les ha conducido a que gane el BNG. Ahora somos la tercera fuerza", criticó.

Tras estas palabras, Ramón Espinar quiso compartir su intervención en Más Vale Tarde y añadió unos términos rotundos en el tuit. "Sobre hacerse mayor y la diferencia entre Zapatero y Felipe González, que es la diferencia entre estarle agradecido a la vida y a quienes te han querido o estar muy enfadado con el mundo porque crees que te lo deben todo", ha sentenciado.