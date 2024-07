Ramoncín deja un sosegado pero claro mensaje sobre el saludo de Carvajal a Pedro Sánchez

En Más Vale Tarde han analizado de forma pormenorizada toda la celebración en Cibeles, en el centro de Madrid, de la Selección Española tras ganar con la Eurocopa a Inglaterra por 2-1.

La celebración dejó dos momentos polémicos: el saludo de Carvajal, uno de los capitanes de la Selección Española, a Pedro Sánchez y los cánticos de "Gibraltar es español" que han provocado ya las quejas del Gobierno del peñón.

"Es un jugador extraordinario. A mí me da pena porque es un jugador extraordinario y esto es una cuestión de educación nada más", ha dicho de forma sosegada Ramoncín sobre el asunto.

Ha apostillado el presentador Iñaki López que le llama la atención la presencia de Carvajal en ese acto en Moncloa cuando no es obligatorio asistir: "No es obligatorio ni este saludo ni el besamanos en Zarzuela. Te quedas en el autobús y no vas".

Por el contrario, Carmen Morodo ha señalado que no le hubiese parecido bien que Carvajal se hubiese quedado en el autobús: "Hay una recepción, te invita el presidente del Gobierno. No vamos a estar midiendo con qué entusiasmo cada uno saluda al presidente del Gobierno. Le ha dado la mano y le ha saludado. Me parecen muchos más desplantes los que vemos a diario y continuamente de los socios de Pedro Sánchez, que ni siquiera asisten, y no montamos esta escandalera".