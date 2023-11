Ramoncín se pronuncia de forma inapelable sobre lo que está pasando con Ana Obregón

El cantante Ramoncín ha expresado su rotunda opinión sobre la situación de Ana Obregón, que cuida a los 68 años a la hija de su hijo Aless Lequio por gestación subrogada.

"Todos tenemos derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables. Eso es un grave error. Si todos fuéramos biólogos, o científicos o personas que hemos tenido un hijo en esas condiciones pues es muy difícil. Me parece hasta absurdo tener que estar diciendo esto en este momento", ha empezado diciendo en La Sexta Xplica.

"Pero en este caso es muy llamativo que no he oído nunca, en ninguno de los casos de hombres, que se planteara la edad que tenían. No se ha dicho de ninguno de los hombres, que conocemos y muchos muy conocidos, cuando se ha hablado de que han sido papás por este método, nadie ha dicho ni una palabra de lo mayores que son o si tenían una edad que no se correspondía con luego criar a una criatura", ha insistido el músico.

En su opinión, el foco debería estar puesto en "el bienestar de esa criatura y el bienestar incluso de la madre que lo ha cedido": "Hay niños que van al colegio que son pobres, que van mal vestidos, que los padres son gays, que tienen dos mamás y también se meten con ellos y hay algunos partidos que de eso no se preocupan en absoluto".

"Para que el niño sufra algo, lo que tiene que ocurrir es que antes políticamente y socialmente lo que sea se afea. Esta niña lo que le va a pasar es que toda su vida va a estar bajo el foco. No sé si a esa madre le han advertido: mire, usted va a tener que esconderse el resto de su vida porque en cuanto esta niña cumpla 5 años y salga en el Hola la gente va a estar interesada en saber quién es la madre. Y la encontrarán y nos la enseñarán".

"A lo mejor la ciencia también tiene que decir algo que está sobre la mesa que a mí me da mucho miedo, que la carga genética sea del hijo y el hijo en la carga genética el pobrecito ha muerto con 29 años. Así que ojo con esto. No sé si alguien ha investigado si esta criatura va a llevar la carga genética que ha provocado una enfermedad que ha matado al niño. Eso es lo que me preocupa a mí", ha zanjado Ramoncín.