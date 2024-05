Raúl Pérez se hizo pasar por Peñafiel y descubrió qué pensaba Aguirre de la boda de Letizia y el rey

El humorista Raúl Pérez, muy popular por sus excelentes imitaciones de famosos, ha desvelado lo que Esperanza Aguirre pensaba realmente de la boda entre Letizia y Felipe VI y que él descubrió al hacerse pasar por el periodista Jaime Peñafiel.

En una conversación con Pablo Iglesias en el programa A las bravas, de la Cadena Ser, Pérez ha recordado que poco después de anunciarse el enlace real, del que se han cumplido justo ahora 20 años, llamó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid haciéndose pasar por el periodista experto en Casa Real.

"Me creyó totalmente, era justo el momento previo, que se conocía el enlace del rey de ahora, el rey Felipe, con doña Letizia Ortiz. Y veladamente ella me dio a entender como que no le hacía ni gracia el enlace", ha develado.

¿El problema? Que aquello nunca vio la luz porque Aguirre no dio permiso para que se publicase la grabación.

"No se pudo emitir esta broma. Lo estoy confesando ahora. Ella dijo: 'No se puede emitir esta broma bajo ningún concepto'. Porque siempre hay que pedir autorización a quien le gastas las bromas", ha contado Pérez.

"Entonces ella coló hasta el fondísimo. Es heavy porque me puse a temblar. Era la primera broma que yo hacía en la radio y no se emitió", se ha lamentado el imitador.