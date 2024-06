Pone en alerta después de lo que le ha ocurrido con una bebida en un bar en Asturias

La tuitera @Onceriga ha contado a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, una terrorífica historia que ha vivido al ir a tomarse algo a su bar de confianza en Asturias.

Según ha contado la creadora de contenido, cuando estaba dando unos tragos a su bebida, ella misma se dio cuenta de que había algo raro en su bebida, ya que al ingerir por la pajita notó polvos en su boca.

"Me di cuenta cuando ya había bebido unos tragos, al usar pajita se colaron parte de los polvos en un sorbo y lo noté. Saber no me sabía a nada. Me puse a mirar y, aunque no sabía a azúcar, pensé que igual el camarero lo había echado así que se lo comenté, me dijo que ni idea de lo que era", ha explicado la tuitera.

Al verse en esa aterradora situación, la creadora de contenido recordó que su profesora de farmacia les había enseñado a sus alumnos unos trucos sobre cómo actuar si alguien los drogaba, por lo que intentó llevarlos a cabo.

"Los polvos no se disolvieron así que lo que había ingerido tenía que ser poco o nada. Vomité por si acaso, actué normal, fui a avisar al camarero, comí y (idea mía por si acaso) tomé cafeína", ha narrado la tuitera.

"Eran polvos blancos sin sabor, me encantaría pensar que no era nada extraño pero las lagunas que tengo me hacen sospechar que lo era", ha proseguido la creadora de contenido, quien ha puntualizado que, aunque después de vomitar se empezó a marear, al rato ya se le pasó y pudo estar normal.

"Los polvos no se habían disuelto así que lo que ingerí fue mínimo", ha insistido la tuitera, aconsejando también a sus seguidores que tengan mucho cuidado con estas situaciones: "Por favor, aunque sea un bar de confianza, tened cuidado, el camarero se quedó conmigo, pero no todas podéis tener la misma suerte".

Por su parte, los usuarios de la red social han comentado el vídeo, que ya ha alcanzado los 2,3 millones de reproducciones y 21.000 me gustas, preguntándole a la usuaria por qué no llamó a la policía o denunció, a lo que ella ha contestado que ahora es consciente de que lo debería haber hecho, pero que en ese momento no pudo.

"Probablemente debería haber llamado, también es cierto que actuar serena cuando te han echado mierda en la bebida es bastante complicado, hice lo que buenamente pude en ese momento con el susto que tenía encima. No denuncié, no había nadie a quien denunciar y no quería un follón", ha respondido la víctima.

Además de compadecerla y preguntarle por su actual estado de salud, los tuiteros han aprovechado la ocasión para alertar de que no es una buena idea tomar cafeína si no sabes cuál es la sustancia que te han echado porque "es muy mala mezcla con la mayoría de drogas, puede acabar en paro cardíaco".

Asimismo, también han añadido que entre las indicaciones de primeros auxilios está la de no provocar el vomito, ya que sufres el riesgo de ahogarte si pierdes el conocimiento, y han subrayado que lo primero que se debe hacer es llamar a emergencias. "Comida, agua y a urgencias, todo lo demás es contraproducente si no sabes que sustancia te han metido".