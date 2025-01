Reaparece Enrique Espinosa, el niño del anuncio 'Soy Edu, feliz Navidad' y cuenta lo que le pasó

A finales de los años 90, Enrique Espinosa se convirtió en uno de los personajes más famosos de España. La campaña publicitaria de la telefónica Airtel que protagonizó con su ya eterno "Hola, soy Edu, feliz Navidad" fue todo un fenómeno de masas a nivel popular.

Por aquel entonces tenía 7 años y su nombre y su rostro estaba en todos los rincones del país. Ahora, a sus 34 años, Espinosa tiene una empresa de marketing, tal y como se cuenta en una entrevista concedida al diario El Mundo.

En ella recuerda todo lo que supuso la fama y cómo lo vivió de pequeño: "Fue para mí un boom, porque yo hice el anuncio, que normalmente no tenía que tener repercusión mediática para ti como figura pública, pero automáticamente me cambió la vida, siendo el mismo niño que iba al mismo colegio. No te lo esperas".

"Ahora estamos muy acostumbrados a las figuras públicas. Antes no era así: antes el que llegaba y tocaba la campana de la fama se convertía en famoso a nivel nacional", reflexiona.

Espinosa también habla del bullying que vivió: "Fue bullying psicológico, no físico. Pero sufrí y lo pasé mal. Gracias a Dios no recibí palizas como he visto ahora en YouTube. Pero en ese momento las burlas porque, al final, concentras la fama. Ahora seguro que vas a un instituto y la que no es tiktoker tiene 10.000 seguidores en Instagram. Porque las redes hacen eso, han democratizado la viralidad".

"En mi época no. Claro, eso creó focos de envidia, de gracia, de meterse con Edu. Metes a 50 personas y una es superfamosa: ¿con quién se va a meter el grupito de malos? Encima, con gafas, cabezón y con pecas: era la diana perfecta. Pero bueno, no tengo traumas en ese sentido, he podido seguir mi vida igual. He borrado todo eso de mi mente y he purificado", sentencia, reconociendo que tiene "cosas muy buenas, pero también algunas malas".

Además, también ha confesado que en total ganó cerca de 20.000 euros por esos tres anuncios que rodó. "Los de después, claro, ya se negocian de diferente manera. Porque llega un momento en que llego a Madrid y está toda empapelada con mi cara", finaliza.