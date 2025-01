Recibe críticas por cómo habla gallego y la respuesta que da es de medalla

La usuaria de TikTok @anaaapaz ha dado una contundente respuesta, que ha aplaudido incluso la cuenta oficial del Celta de Vigo, a todas las críticas que está recibiendo por cómo habla gallego.

"De todos los comentarios que esperaba recibir cuando empecé a hablar gallego hace 20 días, este es el que menos esperaba", empieza diciendo en referencia a una persona que le dice: "Mira, no es a mal, pero es mejor que hables castellano a que hables gallego por postureo porque es literalmente por eso, se te nota que no hablaste gallego en tu vida".

"¿Cómo puedes pensar que hablar gallego actualmente es una moda si estamos en el momento en el que hay menos gallegoparlantes en Galicia?", se pregunta la usuaria.

"Aparte de este comentario, me hacen gracia otros comentarios que me dicen como que mi gallego no es gallego, que se nota que no hablé gallego en mi vida. Cuando subí mi primer vídeo en gallego dije que llevaba toda mi vida hablando en castellano y que, obviamente, mi gallego no iba a ser el mejor", remarca.

"Hay un montón de comentarios también diciendo que mi gallego no es gallego de verdad. Lo siento, por lo menos estoy hablando gallego. Obviamente mi gallego no va a ser el mismo que una persona de lo rural, alguien de costa que tiene gheada y que cuesta más entenderlos desde fuera, pero no por eso mi gallego es peor, la verdad", subraya.

"Es que, de verdad, tío, el caso es criticar. No me criticó ningún gallegoparlante por empezar a hablar gallego, ahí lo dejo", asegura.